Платный участок М-4 в Ростовской области будет стоит минимум 50 руб

Posted 17 апреля 2017, 12:23
Published 17 апреля 2017, 12:23
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
"Примерная цена проезда на платной трассе от села Самарского до Краснодарского края на трассе М-4 "Дон" уже определена. Для легковых автомобилей – 1,70 рубля, а для грузовых, соответственно, выше. Все зависит от грузоподъемности", - рассказал Кочерга.
Платную автодорогу планируется ввести в полноценную эксплуатацию к концу года. Но тестирование начнется уже осенью. Платный участок должен расположится от 1091 до 1119 километра трассы М-4, то есть за 28 километров водители легковушек должны будут заплатить 47,6 рубля.