Платный участок М-4 в Ростовской области будет стоит минимум 50 руб

Платную автодорогу планируется ввести в полноценную эксплуатацию к концу года. Но тестирование начнется уже осенью. Платный участок должен расположится от 1091 до 1119 километра трассы М-4, то есть за 28 километров водители легковушек должны будут заплатить 47,6 рубля.