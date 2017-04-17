rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2017, 12:23

Published 17 апреля 2017, 12:23

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Платный участок М-4 в Ростовской области будет стоит минимум 50 руб

17 апреля 2017, 12:23
Проезд по платному участку федеральной трассы М-4, строительство которого завершается в Ростовской области, обойдется в 1,7 рубля за километр, сообщил RostovGazeta начальник управления Ростовского территориального управления Воронежского филиала государственной компании "Автодор" Виктор Кочерга.

"Примерная цена проезда на платной трассе от села Самарского до Краснодарского края на трассе М-4 "Дон" уже определена. Для легковых автомобилей – 1,70 рубля, а для грузовых, соответственно, выше. Все зависит от грузоподъемности", - рассказал Кочерга.

Платную автодорогу планируется ввести в полноценную эксплуатацию к концу года. Но тестирование начнется уже осенью. Платный участок должен расположится от 1091 до 1119 километра трассы М-4, то есть за 28 километров водители легковушек должны будут заплатить 47,6 рубля.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика