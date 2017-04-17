Разведчики ЮВО уничтожили условное банд-формирование на Кавказе

Posted 17 апреля 2017, 13:43
Published 17 апреля 2017, 13:43
Modified 1 октября, 13:03
Updated 1 октября, 13:03
"Разведчики нашли место тайного лагеря условного врага на высоте около 2 тысяч метров и сообщили координаты незаконного формирования в командный пункт", - сказано в публикации.
После этого разведчики, соблюдая маскировку, окружили лагерь врага и успешно атаковали находящихся в нем бойцов.
Помимо этого, в ходе учений разведчики отработали передвижение по скалистой местности с полной экипировкой, ведение разведки в тылу врага и обустройство засад и разведывательных постов.
р3