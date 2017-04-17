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Posted 17 апреля 2017, 13:43

Published 17 апреля 2017, 13:43

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

Разведчики ЮВО уничтожили условное банд-формирование на Кавказе

17 апреля 2017, 13:43
Разведчики Южного военного округа ликвидировали условное незаконное банд-формирование в горной местности на Кавказе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Разведчики нашли место тайного лагеря условного врага на высоте около 2 тысяч метров и сообщили координаты незаконного формирования в командный пункт", - сказано в публикации.

После этого разведчики, соблюдая маскировку, окружили лагерь врага и успешно атаковали находящихся в нем бойцов.

Помимо этого, в ходе учений разведчики отработали передвижение по скалистой местности с полной экипировкой, ведение разведки в тылу врага и обустройство засад и разведывательных постов.

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