Импорт из Турции в Ростовскую область упал на треть

Импорт из Турции в Ростовскую область по итогам прошлого года сократился на 34%, сообщила региональная Торгово-промышленная палата.

"Вместе с тем, на 7% сократился экспорт из области в Турцию, а внешнеторговый оборот сократился на 9,6%", - сказано в сообщении. За прошлый год объем внешнеторгового оборота Ростовской области и Турции составил $ 1,2 миллиардов, что равняется 16% от всей экономической деятельности региона с зарубежными странами. Отмечается, что основными продуктами, которые Ростовская область поставляет в Турцию, являются минеральное топливо, нефтепродукты, цветные металлы и продукты. Импорт в основном составляют обувь, текстиль, оборудование, древесина, черные и цветные металлы, а также продукты питания. На прошедшей в понедельник встрече генконсула Турции в Новороссийске с представителями Торгово-промышленной палаты Дона стороны договорились о сотрудничестве. р3