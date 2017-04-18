Импорт из Турции в Ростовскую область упал на треть

Posted 18 апреля 2017, 14:52
Published 18 апреля 2017, 14:52
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
"Вместе с тем, на 7% сократился экспорт из области в Турцию, а внешнеторговый оборот сократился на 9,6%", - сказано в сообщении.
За прошлый год объем внешнеторгового оборота Ростовской области и Турции составил $ 1,2 миллиардов, что равняется 16% от всей экономической деятельности региона с зарубежными странами.
Отмечается, что основными продуктами, которые Ростовская область поставляет в Турцию, являются минеральное топливо, нефтепродукты, цветные металлы и продукты. Импорт в основном составляют обувь, текстиль, оборудование, древесина, черные и цветные металлы, а также продукты питания.
На прошедшей в понедельник встрече генконсула Турции в Новороссийске с представителями Торгово-промышленной палаты Дона стороны договорились о сотрудничестве.
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