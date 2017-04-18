Ростовский продюсер признался, как обманул СМИ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в работу был запущен сериал с очень необычным сюжетом. По сценарию действия происходят в далеком будущем во время атомной войны. Чтобы спасти свою родину, казак Иван Колодкин ударяет атаманской шашкой по земле в хуторе Богураев, и донской край накрывает силовым полем, территория отделяется от поверхности Земли и устремляется в открытый космос. Далее происходит противостояние казаков, захвативших власть, и представителей армянского народа.
Позже Сергей Пименов признался в соцсети, что информация о съемках данного сериала являются "уткой". Продюсер сообщил, что его фейковую новость, несмотря на эпатажность идеи, опубликовали 35 различных СМИ, в том числе и федеральные издания. Более того, автору пришлось даже давать интервью одному из радиоканалов. Продюсер пообещал позже написать статью, как благодаря фантазии получить бесплатные публикации во всех СМИ.
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