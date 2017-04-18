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В Ростовской области в 2017 г из продажи изъяли 56 тыс пачек сигарет

18 апреля 2017, 09:35
В Ростовской области с начала текущего года конфисковали почти 56,5 тысячи пачек сигарет, которые продавались с нарушениями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За этот период специалисты зафиксировали различные нарушения при реализации табачной продукции. В том числе, продавцы не соблюдали требования к знаку о запрете курения и продажа продукции без акцизных марок.

Общая сумма штрафов за нарушения составила почти 310 тысяч рублей. Было конфисковано 29 партий табачной продукции.

Ранее появились сведения, что в регионе реализация нелегальных сигарет в приграничных районах увеличились в 3 раза. В этом году 22 раза пресекали контрабанду табачных изделий. В результате изъяли свыше 500 тысяч пачек сигарет.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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