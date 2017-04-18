В Ростовской области в 2017 г из продажи изъяли 56 тыс пачек сигарет

За этот период специалисты зафиксировали различные нарушения при реализации табачной продукции. В том числе, продавцы не соблюдали требования к знаку о запрете курения и продажа продукции без акцизных марок.
Общая сумма штрафов за нарушения составила почти 310 тысяч рублей. Было конфисковано 29 партий табачной продукции.
Ранее появились сведения, что в регионе реализация нелегальных сигарет в приграничных районах увеличились в 3 раза. В этом году 22 раза пресекали контрабанду табачных изделий. В результате изъяли свыше 500 тысяч пачек сигарет.
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