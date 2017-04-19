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Астраханец убил собутыльника и решил, что это ему привиделось

19 апреля 2017, 03:03
В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве товарища, сообщается на сайте регионального Следкома.

По данным следствия, 29 августа 2018 года мужчины вместе выпивали. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора на фоне личных неприязненных отношений. Во время ссоры подозреваемый около 4-х раз ударил соперника ножом в область ключицы и шеи. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник выбрался из квартиры через открытую форточку и спустился на землю по дереву. Внизу он осознал, что случайно взял телефон своего товарища и решил, что убийство ему почудилось в пьяном угаре. Поэтому решил вернуться в квартиру собутыльника за своим телефоном.

Во дворе он заметил полицейских, поэтому скрылся с места происшествия.

"В ходе грамотно планированных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий спустя несколько часов подозреваемый был задержан по горячим следам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается", - сказано в сообщении.

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