Астраханец убил собутыльника и решил, что это ему привиделось

После этого злоумышленник выбрался из квартиры через открытую форточку и спустился на землю по дереву. Внизу он осознал, что случайно взял телефон своего товарища и решил, что убийство ему почудилось в пьяном угаре. Поэтому решил вернуться в квартиру собутыльника за своим телефоном.