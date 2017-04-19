Банки в Ростовской области увеличили объемы выданных кредиток на 10,1%

Posted 19 апреля 2017, 15:14
Published 19 апреля 2017, 15:14
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года объем выдаваемых банковским заемщикам кредитных карт вырос на 10,1%.
По этому показателю Ростовская область оказалась на 27 месте среди российских регионов, обогнав соседей - Краснодарский край, разместившийся на 29 строчке российского рейтинга с приростом в 8,2% и Ставрополье, занявшее 31 место с показателем роста — 7,2%.
В целом по РФ в январе-марте число выданных кредитов "в пластике" выросло на 15,4%. Наибольший рост объема выдаваемых кредитных карт зафиксирован в Бурятии, где этот показатель за год вырос почти на 40%.
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