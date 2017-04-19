rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Машиностроители юга России не восстановили производство после двух кризисов

19 апреля 2017, 17:21
Ростовским машиностроителям так и не удалось выйти на экспортные показатели докризисного уровня после двух экономических кризисов в 2008-2009 и 2014 годах, сообщила в среду начальник отдела таможенной статистики службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления Елена Беляева.

"Спад объемов внешней торговли в период острой фазы мирового кризиса конца 2008 – первой половине 2009 годах был глубоким – в пределах 40%, причем не только по импорту, но и по экспорту. В сегменте машиностроительной продукции, товаров с глубокой степенью переработки достичь прежних позиций так и не удалось", — говорит Беляева.

По словам начальника Южного таможенного управления Сергея Пашко, внешнеторговый оборот через границы таможни юга России за 25 лет возрос почти в три раза и составил свыше 20 миллиардов долларов США. В товарной структуре экспорта региона – минеральное топливо, хлеб и злаки, черные металлы и изделия из них, жиры и масла, удобрения. География поставок их субъектов ЮФО ориентирована в основном на страны дальнего зарубежья.

Материалы по теме
Внешнеторговый оборот Ростовской области вырос впервые за три годаВнешнеторговый оборот Дона и Италии растет после четырехкратного падения
#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00