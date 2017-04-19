Машиностроители юга России не восстановили производство после двух кризисов

"Спад объемов внешней торговли в период острой фазы мирового кризиса конца 2008 – первой половине 2009 годах был глубоким – в пределах 40%, причем не только по импорту, но и по экспорту. В сегменте машиностроительной продукции, товаров с глубокой степенью переработки достичь прежних позиций так и не удалось", — говорит Беляева.
По словам начальника Южного таможенного управления Сергея Пашко, внешнеторговый оборот через границы таможни юга России за 25 лет возрос почти в три раза и составил свыше 20 миллиардов долларов США. В товарной структуре экспорта региона – минеральное топливо, хлеб и злаки, черные металлы и изделия из них, жиры и масла, удобрения. География поставок их субъектов ЮФО ориентирована в основном на страны дальнего зарубежья.