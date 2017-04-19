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Надо ввести стандарты благоустройства в Ростовской области - эксперт

19 апреля 2017, 09:22
Надо не только принимать правила благоустройства в Ростовской области, но и стандарты, заявила советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина.

Во вторник состоялся круглый стол на тему "Комфортная среда в Ростове: каковы планы, этапы и сроки реализации программы развития городских территорий?".

"На мой взгляд, у нас не очень хорошие правила благоустройства. Надо жестко и четко прорисовать ключевые узлы улиц, общественных пространств. Надо ввести стандарты", - считает Мананкина. Она привела в пример Москву, где установлены стандарты конструктивных решений и цветовой гаммы.

"На Большой Садовой есть место, где пандус находится в стороне от перехода", - сообщила депутат. Она отметила, что пандус находится на гарантийном участке и проводить ремонт, по идее, там не нужно. По ее словам, пандус делали, когда не было стандартов.

"Сейчас мы задались целью определить, как должны быть устроены переходы, въезды в дворовые пространства с Большой Садовой", - сообщила Мананкина. Она отметила, что это нужно для того, чтобы при ремонте рабочая компания могла изменить узлы конструктивно, а не просто провести замену материалов.

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#Новости#Диана Юндина#Город
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