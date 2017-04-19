Объемы промышленного производства в Ростовской области выросли на четверть

При этом рост объемов производства был зафиксирован во всех промышленных отраслях региона. Так, наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие предприятия, увеличившие объем производства на 32,5%. Рост в добывающем секторе составил 7,1%.
Предприятия водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также осуществляющие деятельность по ликвидации загрязнений показали рост на 4,2%. "На уровне первого квартала прошлого года сработали предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха", - информирует ведомство.
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