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Объемы промышленного производства в Ростовской области выросли на четверть

19 апреля 2017, 18:05
По итогам первого квартала 2017 года индекс промпроизводства Ростовской области составил 125,5% к аналогичному показателю минувшего года, говорится в сообщении на сайте Ростовстата.

При этом рост объемов производства был зафиксирован во всех промышленных отраслях региона. Так, наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие предприятия, увеличившие объем производства на 32,5%. Рост в добывающем секторе составил 7,1%.

Предприятия водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также осуществляющие деятельность по ликвидации загрязнений показали рост на 4,2%. "На уровне первого квартала прошлого года сработали предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха", - информирует ведомство.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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