Трое жителей Ростовской области осуждены за убийство мужчины

Posted 19 апреля 2017, 13:07
Published 19 апреля 2017, 13:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Было установлено, что год назад в Волгодонске двое братьев и их знакомый во время ссоры избили человека. Далее они несколько раз ударили его ножом", - сказано в сообщении.
После этого фигуранты сбросили пострадавшего с железнодорожной насыпи и снова ударили ножом. В результате потерпевший скончался.
Суд приговорил подсудимых к срокам 15, 16, 15 лет и 3 месяца заключения. Приговор не вступил в законную силу.
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