rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2017, 13:07

Published 19 апреля 2017, 13:07

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Трое жителей Ростовской области осуждены за убийство мужчины

19 апреля 2017, 13:07
В Ростовской области суд приговорил к срокам до 16 лет заключения троих человек, которые убили мужчину, сообщает в среду региональная прокуратура.

"Было установлено, что год назад в Волгодонске двое братьев и их знакомый во время ссоры избили человека. Далее они несколько раз ударили его ножом", - сказано в сообщении.

После этого фигуранты сбросили пострадавшего с железнодорожной насыпи и снова ударили ножом. В результате потерпевший скончался.

Суд приговорил подсудимых к срокам 15, 16, 15 лет и 3 месяца заключения. Приговор не вступил в законную силу.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика