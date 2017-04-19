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Posted 19 апреля 2017, 06:08

Published 19 апреля 2017, 06:08

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

Воскресенский собор в Старочеркасске снова реставрируют

19 апреля 2017, 06:08
Памятник архитектуры федерального значения — Войсковой собор Воскресения Христова в городе Старочеркасске Ростовской области планируют снова реставрировать, сообщил во вторник глава донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Реставрационные работы там огромные, потому что та реставрация, которая проходила, к великому сожалению, не была добротной. Если вы внимательно пройдете и посмотрите по иконостасу, даже по местному ряду икон, то вы увидите, как некоторые из них просто убиты реставрацией, потому что занимались ею не профессионалы", — говорит митрополит.

По его словам, на одной из икон с изображением встречи Иисуса Христа с Самарянкой вместо сына Божьего сохраняется подпись Владимир Ленин. Священнослужители планируют досконально изучить каждую икону и резьбу иконостаса, оценить состояние влажности дерева, после чего приступить к новой реставрации.

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