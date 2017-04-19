Воскресенский собор в Старочеркасске снова реставрируют

Posted 19 апреля 2017, 06:08
Published 19 апреля 2017, 06:08
Modified 1 октября, 13:00
Updated 1 октября, 13:00
"Реставрационные работы там огромные, потому что та реставрация, которая проходила, к великому сожалению, не была добротной. Если вы внимательно пройдете и посмотрите по иконостасу, даже по местному ряду икон, то вы увидите, как некоторые из них просто убиты реставрацией, потому что занимались ею не профессионалы", — говорит митрополит.
По его словам, на одной из икон с изображением встречи Иисуса Христа с Самарянкой вместо сына Божьего сохраняется подпись Владимир Ленин. Священнослужители планируют досконально изучить каждую икону и резьбу иконостаса, оценить состояние влажности дерева, после чего приступить к новой реставрации.