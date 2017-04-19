Воскресенский собор в Старочеркасске снова реставрируют

"Реставрационные работы там огромные, потому что та реставрация, которая проходила, к великому сожалению, не была добротной. Если вы внимательно пройдете и посмотрите по иконостасу, даже по местному ряду икон, то вы увидите, как некоторые из них просто убиты реставрацией, потому что занимались ею не профессионалы", — говорит митрополит.