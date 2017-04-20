Домашние собаки гибнут от рук догхантеров в Ростове

Posted 20 апреля 2017, 14:38
Published 20 апреля 2017, 14:38
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
"За несколько дней в клинику обратились трое хозяев собак с признаками отравления, двух уличных собак спасти не удалось", - сказано в сообщении.
Как сообщает ростовчанин Александр, являющийся хозяином пса Мармелада, его питомец едва не стал жертвой догхантеров, собаку успели откачать только благодаря оперативности врачей.
Отмечается, что особо тяжелое положение с травлей собак на Западном.
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