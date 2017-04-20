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Posted 20 апреля 2017, 16:01

Published 20 апреля 2017, 16:01

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Мужчина взорвал себя гранатой после ссоры с женой под Ростовом

20 апреля 2017, 16:01
В Ростовской области в среду мужчина погиб, взорвав в руке гранату, сообщил RostovGazeta сотрудник ГУ МВД по региону.

"Инцидент произошел вечером, в результате ЧП человек скончался на месте", - рассказал представитель ведомства.

Умерший является многодетным отцом, по некоторым данным, у него осталось 10 детей и супруга. Перед тем, как взорвать гранату, уроженец Луганской области поссорился с женой и ушел из дома. Что именно стало причиной конфликта – пока неизвестно. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи СУ СКР по Ростовской области.

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