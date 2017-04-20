Сергей Катырин согласен с необходимостью госзащиты потребителей

Сергей Катырин убежден, пишет издание "Новые известия", что государственная поддержка поможет гражданам России получать более качественные товары и услуги. Все россияне – потребители товаров и услуг, напоминает Катырин. С момента активизации бизнеса российский рынок вырос в разы, и сейчас как никогда важна эффективная система, ограждающая граждан от опасных товаров и услуг. Для работы такой системы потребуются прозрачная экономика и добросовестная конкуренция, а также контролирующий регулятор, постоянно следящий за качеством продукции и услуг.