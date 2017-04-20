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Сергей Катырин согласен с необходимостью госзащиты потребителей

20 апреля 2017, 17:22
Руководитель Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин согласен с мнением президента России Владимира Путина о том, что в стране назрела необходимость разработки госмеханизма по обеспечению защиты прав потребителей.

Сергей Катырин убежден, пишет издание "Новые известия", что государственная поддержка поможет гражданам России получать более качественные товары и услуги. Все россияне – потребители товаров и услуг, напоминает Катырин. С момента активизации бизнеса российский рынок вырос в разы, и сейчас как никогда важна эффективная система, ограждающая граждан от опасных товаров и услуг. Для работы такой системы потребуются прозрачная экономика и добросовестная конкуренция, а также контролирующий регулятор, постоянно следящий за качеством продукции и услуг.

Катырин подчеркнул, что на данный момент в системе ТПП уже существует Комитет по развитию потребительского рынка, который защищает потребителей, поддерживая порядочных российских предпринимателей, старающихся отвечать всем потребностям граждан. При ТПП работает АНО "Союзэкспертиза", занятое независимыми исследованиями товаров и услуг для охраны интересов одновременно их потребителей и производителей.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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