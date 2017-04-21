Бывшие студенты ЮФУ выступили на конференции Facebook

"Нынешний руководитель команды по разработке Facebook Messenger, а в прошлом выпускник ЮФУ Михаил Ларионов презентовал новую версию приложения, а разработчик конструктора для создания чат-ботов ChatBot и тоже бывший студент вуза Дмитрий Думик принял участие в тематической встрече с основателем Facebook Марком Цукербергом", - сказано в публикации.