Бывшие студенты ЮФУ выступили на конференции Facebook

Posted 21 апреля 2017, 13:25
Published 21 апреля 2017, 13:25
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
"Нынешний руководитель команды по разработке Facebook Messenger, а в прошлом выпускник ЮФУ Михаил Ларионов презентовал новую версию приложения, а разработчик конструктора для создания чат-ботов ChatBot и тоже бывший студент вуза Дмитрий Думик принял участие в тематической встрече с основателем Facebook Марком Цукербергом", - сказано в публикации.
Уточняется, что конференция прошла в США.
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