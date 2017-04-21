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Posted 21 апреля 2017, 13:25

Published 21 апреля 2017, 13:25

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Бывшие студенты ЮФУ выступили на конференции Facebook

21 апреля 2017, 13:25
В конференции Facebook F8 приняли участие двое выпускников Южного федерального университета, эти сведения размещены на сайте вуза.

"Нынешний руководитель команды по разработке Facebook Messenger, а в прошлом выпускник ЮФУ Михаил Ларионов презентовал новую версию приложения, а разработчик конструктора для создания чат-ботов ChatBot и тоже бывший студент вуза Дмитрий Думик принял участие в тематической встрече с основателем Facebook Марком Цукербергом", - сказано в публикации.

Уточняется, что конференция прошла в США.

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#Технологии#Новости
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