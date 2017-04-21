Исторический памятник в Старочеркасске решили не продавать после скандала

Объявление о продажи дома-памятника растиражировали региональные журналисты в четверг. История получила широкую огласку в соцсетях.
"Сын против продажи дома, он позвонил и сказал, что сдавать дом в аренду можно, а продавать ни в коем случае нельзя. Он собирается обосноваться здесь – построить дом и жить, поэтому категорически против продажи памятника", - говорит Пупкова.
По словам Пупковой, сейчас на первом этаже дома-памятника располагаются магазины и библиотека, второй этаж пустует. Собственнице достался дом в наследство от умершего мужа в 2011 году. С тех пор Пупкова безуспешно пытается продать "Дом зажиточного казака". В последний раз она оценила памятник в 25 миллионов рублей.
"Дом зажиточного казака" находится в станице Старочеркасской по улице Пионерская, 43. Здание внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, также дом является памятником архитектуры федерального значения. Согласно документам, данный объект – один из старейших каменных домов в регионе, является домом-крепостью зажиточных казаков Жученковых.