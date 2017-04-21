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Исторический памятник в Старочеркасске решили не продавать после скандала

21 апреля 2017, 13:19
Сын собственника памятника регионального значения запретил матери выставлять на продажу "Дом зажиточного казака" в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области после скандала в СМИ, сообщила RostovGazeta хозяйка дома Людмила Пупкова.

Объявление о продажи дома-памятника растиражировали региональные журналисты в четверг. История получила широкую огласку в соцсетях.

"Сын против продажи дома, он позвонил и сказал, что сдавать дом в аренду можно, а продавать ни в коем случае нельзя. Он собирается обосноваться здесь – построить дом и жить, поэтому категорически против продажи памятника", - говорит Пупкова.

По словам Пупковой, сейчас на первом этаже дома-памятника располагаются магазины и библиотека, второй этаж пустует. Собственнице достался дом в наследство от умершего мужа в 2011 году. С тех пор Пупкова безуспешно пытается продать "Дом зажиточного казака". В последний раз она оценила памятник в 25 миллионов рублей.

"Дом зажиточного казака" находится в станице Старочеркасской по улице Пионерская, 43. Здание внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, также дом является памятником архитектуры федерального значения. Согласно документам, данный объект – один из старейших каменных домов в регионе, является домом-крепостью зажиточных казаков Жученковых.

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