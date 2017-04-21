Исторический памятник в Старочеркасске решили не продавать после скандала

По словам Пупковой, сейчас на первом этаже дома-памятника располагаются магазины и библиотека, второй этаж пустует. Собственнице достался дом в наследство от умершего мужа в 2011 году. С тех пор Пупкова безуспешно пытается продать "Дом зажиточного казака". В последний раз она оценила памятник в 25 миллионов рублей.