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Раки-одиночки пьянеют медленнее своих общительных сородичей – ученые

21 апреля 2017, 12:53
Коммуникабельные раки быстрее пьянеют, чем их сородичи, предпочитающие одиночество, сообщает Journal of Experimental Biology.

"Группа американских ученых наблюдала за поведением специально отобранных особей луизианского рака под воздействием алкоголя", - сказано в сообщении.

Для этого в аквариум с раками постепенно добавляли спиртное, пока концентрация спирта в воде не достигла 1 Моля на литр. На основе наблюдений ученые сделали выводы, что общительные раки пьянеют заметно быстрее некоммуникабельных особей. При этом разница во времени наступления стадии опьянения достигает 10 минут.

Манера поведения пьяных раков одинакова и выражается в подергивании хвоста, неровных движениях, а затем в переворачивании на спину. В этом положении, на спине, опьяневшие раки и остаются на весь период интоксикации.

Объясняется этот феномен просто – у общительных раков более активны нейроны головного мозга, что в свою очередь приводит к быстрому опьянению за счет влияния на них алкоголя.

Отмечается, что, возможно, у людей тоже образ жизни может влиять на быстроту опьянения.

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