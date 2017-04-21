Раки-одиночки пьянеют медленнее своих общительных сородичей – ученые

Для этого в аквариум с раками постепенно добавляли спиртное, пока концентрация спирта в воде не достигла 1 Моля на литр. На основе наблюдений ученые сделали выводы, что общительные раки пьянеют заметно быстрее некоммуникабельных особей. При этом разница во времени наступления стадии опьянения достигает 10 минут.