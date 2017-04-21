Создание регионального бренда обойдется Ростовской области в 2 млн

"Целью подрядчика является создание привлекательного для зарубежных и внутренних туристов образа региона", - указано в документации.
Для выработки платформы требуется провести ряд прикладных и фундаментальных исследований для выяснения туристического потенциала региона на примере не менее 2-х десятков муниципальных образований, а также для выяснения предпочтений потенциальных и реальных туристов.
Кроме того, подрядчик должен будет разработать визуальный бренд Ростовской области, в котором должны присутствовать изображения и надписи.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 16 мая.
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