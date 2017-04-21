Заявку на господдержку развития промкластера в Волгодонске подадут в мае

Ориентировочно заявка на включение донского кластера в реестр Минпромторга РФ будет подана уже в мае. В настоящее время в Волгодноский промышленный кластер вошли 17 участников, среди которых городская администрация, предприятия "Атоммашсервис", "ВЗМО", "МТМ", "Югэлектро", НПО "Импульс" и другие.