Аэропорт Платов в Ростове запустят на месяц раньше

"Инвестиции в проект в текущем году составят 13,9 миллиарда рублей, из них 10,8 миллиарда уже освоены. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на 1 декабря 2017 года", — говорит он.
Ранее первые рейсы из нового аэропорта планировали запустить только в начале 2018 года.
В настоящее время продолжается строительство подъездных дорог к аэропорту от региональной автомобильной дороги вокруг северного обхода города Ростова-на-Дону и от федеральной автомагистрали М-4 Дон. Готовность этих объектов оценивается в 50% и 77% соответственно. Ввод дороги от М-4 запланирован на ноябрь текущего года. Стоимость реализации проекта — 3,7 миллиарда рублей.