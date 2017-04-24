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Аэропорт Платов в Ростове запустят на месяц раньше

24 апреля 2017, 13:23
Аэропортовый комплекс «Платов», который возводится на территории Ростовской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сдадут на месяц раньше заявленного срока, сообщил во время заседания совета по инвестициям министр транспорта региона Андрей Иванов.

"Инвестиции в проект в текущем году составят 13,9 миллиарда рублей, из них 10,8 миллиарда уже освоены. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на 1 декабря 2017 года", — говорит он.

Ранее первые рейсы из нового аэропорта планировали запустить только в начале 2018 года.

В настоящее время продолжается строительство подъездных дорог к аэропорту от региональной автомобильной дороги вокруг северного обхода города Ростова-на-Дону и от федеральной автомагистрали М-4 Дон. Готовность этих объектов оценивается в 50% и 77% соответственно. Ввод дороги от М-4 запланирован на ноябрь текущего года. Стоимость реализации проекта — 3,7 миллиарда рублей.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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