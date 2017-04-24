Аэропорт Платов в Ростове запустят на месяц раньше

В настоящее время продолжается строительство подъездных дорог к аэропорту от региональной автомобильной дороги вокруг северного обхода города Ростова-на-Дону и от федеральной автомагистрали М-4 Дон. Готовность этих объектов оценивается в 50% и 77% соответственно. Ввод дороги от М-4 запланирован на ноябрь текущего года. Стоимость реализации проекта — 3,7 миллиарда рублей.