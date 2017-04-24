Покупку авто для чиновников Ростовской области будут обсуждать публично

Губернатор Ростовской области против введения такого контроля не возражал. "Нужно понимать, для чего вам нужен автомобиль. Если съездить на рынок в Ростове, то это точно не нужно, а если успевать побывать в каждом районе поселения, посмотреть, как там идут дела, то автомобиль — это необходимость. Машина не средство передвижения, а средство обеспечения работы. Все должно быть удобно и обеспечивать выполнение тех задач, которые стоят перед вами", — считает Голубев.