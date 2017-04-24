Покупку авто для чиновников Ростовской области будут обсуждать публично

По его словам, чиновники на местах устанавливают порог на закупку автомобилей, аналогичный тому, который имеют высшие должностные лица региона. "Администрация Волгодонского района установила порог на закупку автомобиля в 2,5 миллиона рублей. Такую же границу установили для себя высшие должностные лица региона", — говорит Рязанов.
Рязанов также считает, что траты на служебные автомобили должны исходить из возможностей местного бюджета. В качестве примера он привел Шаумяновское сельское поселение, расходы которого в 2015 году превысили доходы в том числе из-за покупки дорогостоящего авто. В среднем чиновники администраций городских поселений закладывают на покупку автомобиля около 2 миллионов рублей.
"Полагаем, что вопрос о приобретении служебных автомобилей должен рассматриваться и одобряться на слушаниях в общественном совете", — подытоживает он.
Губернатор Ростовской области против введения такого контроля не возражал. "Нужно понимать, для чего вам нужен автомобиль. Если съездить на рынок в Ростове, то это точно не нужно, а если успевать побывать в каждом районе поселения, посмотреть, как там идут дела, то автомобиль — это необходимость. Машина не средство передвижения, а средство обеспечения работы. Все должно быть удобно и обеспечивать выполнение тех задач, которые стоят перед вами", — считает Голубев.