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Производство сыров резко сократилось в Ростовской области

24 апреля 2017, 09:58
В январе-феврале текущего года в Ростовской области было произведено 1,3 тысячи тонн сыров, говорится в исследовании аналитического центра MilkNews.

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года производство сыров в регионе сократилось на 13,2%. При этом по объему сырного производства Ростовская оказалась на 17-м месте среди российских регионов. Тройку лидеров возглавили Воронежская область, Алтайский край и Московская область. В общей сложности в этих регионах за два месяца было произведено 27,7 тысячи тонн сыров.

Наибольшее падение объемов производства зафиксировано в Тамбовской области (-28,4%) и Ивановской области (-19,4%). На третьем месте оказался донской регион.

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