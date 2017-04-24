Производство сыров резко сократилось в Ростовской области

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года производство сыров в регионе сократилось на 13,2%. При этом по объему сырного производства Ростовская оказалась на 17-м месте среди российских регионов. Тройку лидеров возглавили Воронежская область, Алтайский край и Московская область. В общей сложности в этих регионах за два месяца было произведено 27,7 тысячи тонн сыров.