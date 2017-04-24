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Ростовские аграрии не получат льготных кредитов в 2017 году

24 апреля 2017, 15:02
Ростовские аграрии в этом году не получат льготных кредитов на инвестиционные цели, сообщил на заседании совета по инвестициям министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Систему принятия решений по льготному кредитованию сельхозпредприятий в этом году мы понимаем слабо. Если в прошлом году из бюджета выделили 2 миллиарда рублей для нашего региона, то сегодня на всю Россию выделили 5 миллиардов рублей. По последней информации этот лимит уже освоен. Возможности поучаствовать в этом процессе нам не дали", — говорит он.

Региональное министерство ожидает снижение объемов инвестиций в отрасли до 25,5 миллиарда рублей. По словам Рачаловского, в текущем году в правительстве могут рассмотреть возможность дополнительного финансирования сельхозпредприятий.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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