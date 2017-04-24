Ростовские аграрии не получат льготных кредитов в 2017 году

"Систему принятия решений по льготному кредитованию сельхозпредприятий в этом году мы понимаем слабо. Если в прошлом году из бюджета выделили 2 миллиарда рублей для нашего региона, то сегодня на всю Россию выделили 5 миллиардов рублей. По последней информации этот лимит уже освоен. Возможности поучаствовать в этом процессе нам не дали", — говорит он.