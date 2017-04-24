Ростовский минстрой ожидает снижения частного строительства на Дону

Среди основных причин спада министр называет снижение реальных располагаемых доходов населения, а также падение спроса на жилье. "В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, в целом по области снизился на 15%. Замедляются темпы работ на строительных объектах, возводимых к чемпионату мира", — поясняет он.