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Ростовский минстрой ожидает снижения частного строительства на Дону

24 апреля 2017, 13:51
Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов прогнозирует падение количества возведенных частных домов в регионе на 12%, сообщил на заседании совета по инвестициям сам министр.

"В Ростовской области 40% от общего объема инвестиций — это индивидуальное жилищное строительство. В 2017 году мы ожидаем снижение ввода такого жилья на 12%", — говорит он.

При этом объемы инвестиций в строительство по итогам года не изменятся и останутся на уровне 75 миллиардов рублей.

Среди основных причин спада министр называет снижение реальных располагаемых доходов населения, а также падение спроса на жилье. "В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, в целом по области снизился на 15%. Замедляются темпы работ на строительных объектах, возводимых к чемпионату мира", — поясняет он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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