Ростовский минстрой ожидает снижения частного строительства на Дону

"В Ростовской области 40% от общего объема инвестиций — это индивидуальное жилищное строительство. В 2017 году мы ожидаем снижение ввода такого жилья на 12%", — говорит он.
При этом объемы инвестиций в строительство по итогам года не изменятся и останутся на уровне 75 миллиардов рублей.
Среди основных причин спада министр называет снижение реальных располагаемых доходов населения, а также падение спроса на жилье. "В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности строительство, в целом по области снизился на 15%. Замедляются темпы работ на строительных объектах, возводимых к чемпионату мира", — поясняет он.