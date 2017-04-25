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Госдолг Ростовской области сократился на 1 млрд в 2016 г - до 40 млрд руб

25 апреля 2017, 14:35
Государственный долг Ростовской области в 2016 году незначительно снизился по сравнению с 2015 годом, рассказала заместитель губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова.

"Государственный долг Ростовской области на 31 декабря 2016 года составил 40,3 миллиарда рублей, или 33,6% от предельной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации", – сообщила она.

На 31 декабря 2015 года госдолг в области по официальным данным составлял 41,2 миллиарда рублей.

"Доля расходов на погашение государственного долга составляет менее 2,5% от расходов областного бюджета и не влияет на исполнение социальных и иных бюджетных обязательств", – добавила она.

В 2016 году за счет непривлечения коммерческих кредитов экономия бюджета составила 644 миллиона рублей, рассказала Федотова.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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