Госдолг Ростовской области сократился на 1 млрд в 2016 г - до 40 млрд руб

"Государственный долг Ростовской области на 31 декабря 2016 года составил 40,3 миллиарда рублей, или 33,6% от предельной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации", – сообщила она.
На 31 декабря 2015 года госдолг в области по официальным данным составлял 41,2 миллиарда рублей.
"Доля расходов на погашение государственного долга составляет менее 2,5% от расходов областного бюджета и не влияет на исполнение социальных и иных бюджетных обязательств", – добавила она.
В 2016 году за счет непривлечения коммерческих кредитов экономия бюджета составила 644 миллиона рублей, рассказала Федотова.