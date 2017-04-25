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Приложение-воришку обнаружили на Google Play

25 апреля 2017, 23:16
Ворующее банковские пароли приложение обнаружили на Google Play, эту информацию опубликовал Intelligent Enterprise.

"Троянская программа Android/Charger.B, замаскированная под приложение-фонарик Flashlight LED Widget, ворует пароли не только от банковских приложений, но и от социальных сетей", - сказано в публикации.

При установки на гаджет приложение запрашивает права администратора и отправляет данные о владельце, включая фотоснимок. При попытке зайти в один из сервисов Троян подменяет окно для ввода данных, отправляя информацию разработчикам вредоносной программы.

Сотрудники ESET, обнаружившие приложение-воришку, выявили факты кражи паролей от Commbank, NAB, Westpac Mobile Banking и от таких популярных соцсетей как Facebook и Instagram.

Кроме того, Троян периодически блокирует экран гаджета, чтобы владельцы не увидели передачи информации злоумышленникам.

Отмечается, что при скачивании программы в РФ, Украине и Белоруссии программа самостоятельно деактивируется.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Технологии
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