Приложение-воришку обнаружили на Google Play

"Троянская программа Android/Charger.B, замаскированная под приложение-фонарик Flashlight LED Widget, ворует пароли не только от банковских приложений, но и от социальных сетей", - сказано в публикации.
При установки на гаджет приложение запрашивает права администратора и отправляет данные о владельце, включая фотоснимок. При попытке зайти в один из сервисов Троян подменяет окно для ввода данных, отправляя информацию разработчикам вредоносной программы.
Сотрудники ESET, обнаружившие приложение-воришку, выявили факты кражи паролей от Commbank, NAB, Westpac Mobile Banking и от таких популярных соцсетей как Facebook и Instagram.
Кроме того, Троян периодически блокирует экран гаджета, чтобы владельцы не увидели передачи информации злоумышленникам.
Отмечается, что при скачивании программы в РФ, Украине и Белоруссии программа самостоятельно деактивируется.
р3