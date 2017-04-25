Ростовский депутат не смог обжаловать штраф за митинг

Во время митинга 7 ноября депутат Евгений Бессонов передал микрофон негодующим шахтерам. По мнению судей, этот поступок нарушил регламент митинга. Это и стало причиной, по которой народного избранника оштрафовали. По словам Бессонова, с его банковской карты 3 марта сняли деньги, не предупредив его.