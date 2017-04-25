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Posted 25 апреля 2017, 13:35

Published 25 апреля 2017, 13:35

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Ростовский депутат не смог обжаловать штраф за митинг

25 апреля 2017, 13:35
В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону в понедельник вынесли решение о правомерности выплаты штрафа за нарушения на митинге депутатом заксобрания Евгением Бессоновым, рассказала RostovGazeta представитель суда Тамара Василевская.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде выплаты штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщила Василевская.

Сам депутат Бессонов не согласен с решением суда. Он намерен обратиться в областной суд с апелляционной жалобой.

"Я категорически не согласен с таким решением. Буду добиваться правды дальше, я не нарушал никаких законов", - сказал Бессонов.

Во время митинга 7 ноября депутат Евгений Бессонов передал микрофон негодующим шахтерам. По мнению судей, этот поступок нарушил регламент митинга. Это и стало причиной, по которой народного избранника оштрафовали. По словам Бессонова, с его банковской карты 3 марта сняли деньги, не предупредив его.

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