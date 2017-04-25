Свыше 3,5 млн праворульных авто зарегистрированы в России

Posted 24 апреля 2017, 22:29
Published 24 апреля 2017, 22:29
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
"Это более 8% от всех легковых автомобилей, которыми владеют жители РФ", - сказано в публикации.
При этом концентрация праворульных авто по российским регионам неравномерна. Так, около 80%, или около 3 миллионов машин с правым рулем ездят по трассам Дальнего Востока и Сибири, а на Северном Кавказе их меньше всего, около 21 тысяча единиц.
Кроме того, в Дальневосточном округе праворульные авто составляют 73% от всего местного автотранспорта.
р3