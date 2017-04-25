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Posted 24 апреля 2017, 22:29

Published 24 апреля 2017, 22:29

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Свыше 3,5 млн праворульных авто зарегистрированы в России

24 апреля 2017, 22:29
По данным на начало января текущего года россияне владеют 3,5 миллионами автомобилей с правосторонним расположением руля, эти сведения предоставил autostat.ru.

"Это более 8% от всех легковых автомобилей, которыми владеют жители РФ", - сказано в публикации.

При этом концентрация праворульных авто по российским регионам неравномерна. Так, около 80%, или около 3 миллионов машин с правым рулем ездят по трассам Дальнего Востока и Сибири, а на Северном Кавказе их меньше всего, около 21 тысяча единиц.

Кроме того, в Дальневосточном округе праворульные авто составляют 73% от всего местного автотранспорта.

р3

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