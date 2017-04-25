Ученые из Красноярска представили технологию, ускоряющую рост растений

Posted 25 апреля 2017, 02:45
Published 25 апреля 2017, 02:45
Modified 11 сентября 2022, 08:44
Updated 11 сентября 2022, 08:44
Технология с использованием биогенных наночастиц на основе железа способствует значительному ускорению развития коневой системы растений, а значит, прорастанию семян, а также усиливает защиту растения от возбудителей заболеваний.
Также ученые выяснили, что обработка растений биогенными наночастицами экологически безопасна, поскольку они идентичны тем, что при определенных условиях образуются в почве.
р2