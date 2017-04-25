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Posted 25 апреля 2017, 02:45

Published 25 апреля 2017, 02:45

Modified 11 сентября 2022, 08:44

Updated 11 сентября 2022, 08:44

Ученые из Красноярска представили технологию, ускоряющую рост растений

25 апреля 2017, 02:45
Ученые из Красноярска выяснили, как можно снизить себестоимость производства зерна и снизить пестицидную нагрузку, пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Технология с использованием биогенных наночастиц на основе железа способствует значительному ускорению развития коневой системы растений, а значит, прорастанию семян, а также усиливает защиту растения от возбудителей заболеваний.

Также ученые выяснили, что обработка растений биогенными наночастицами экологически безопасна, поскольку они идентичны тем, что при определенных условиях образуются в почве.

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