Ученые из Красноярска представили технологию, ускоряющую рост растений

Ученые из Красноярска выяснили, как можно снизить себестоимость производства зерна и снизить пестицидную нагрузку, пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Технология с использованием биогенных наночастиц на основе железа способствует значительному ускорению развития коневой системы растений, а значит, прорастанию семян, а также усиливает защиту растения от возбудителей заболеваний. Также ученые выяснили, что обработка растений биогенными наночастицами экологически безопасна, поскольку они идентичны тем, что при определенных условиях образуются в почве. р2 Материалы по теме Ученые выяснили, какой алкогольный коктейль хуже всего влияет на здоровье