Вратарь ФК "Ростов" установил рекорд РФ

"Последний раз Медведеву забивали пять месяцев назад. Это удалось игроку "Урала", - сказано в сообщении.
После этого вратарь в различных матчах провел 862 минуты без пропущенных мячей. За всю историю российских чемпионатов Медведева обходит Руслан Нигматуллин. Его рекорд составляет 939 минут.
Ранее "Ростов" одержал победу над командой "Уфа" со счетом 1:0. В начале игры "Ростов" провел несколько атак, однако забить не получилось. На 23-й минуте Дмитрий Полоз пробил головой в угол ворот противника. Атака оказалось удачной и ростовчанам засчитали гол.
После этого травму получил Миха Мевля и покинул поле. Во второй половине матча "Уфа" отодвинула ростовчан от своих ворот. У них появился отличный шанс забить "Ростову", но вратарь смог отбить удар.
Матч прошел в рамках чемпионата РФ. До этого "Ростов" обыграл "Спартак" со счетом 3:0.
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