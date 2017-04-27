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Эксперты назвали марки авто, от которых владельцы спешат избавиться

27 апреля 2017, 03:24
Представители портала iSeeCars назвали самые продаваемые в течение года с момента покупки авто, пишет интернет-издание tvoe-avto.com.

Топ-10 "ненужных" автомобилей пополнили в основном немецкие машины "премиум" сегмента. При составлении данного антирейтинга эксперты не руководствовались данными о продажах моделей, которых было реализовано менее 50 тысяч единиц за год.

Так на вершине антирейтинга оказался BMW 3-Series, второе место заняла еще одна модель немецкого производителя BMW 5-Series, а тройку аутсайдеров замкнул Mercedes C-Class. В список также были включены Nissan Versa Note, Dodge Dart, BMW X3, BMW 4-Series, Mercedes E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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