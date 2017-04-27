Ростовская застройка не позволяет проехать пожарным и скорым - ГАИ

"Дома застройщики проектируют без парковок, делают совсем маленький детский уголок для отвода глаз, а площадку перед домом потом заставляют машинами, и в экстренном случае туда не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные", – рассказал он.

Токин выразил сожаления по поводу того, что сейчас ГИБДД не имеет полномочий согласовывать проекты застройки, будучи вправе только давать рекомендации по проектам.

"Мы, к сожалению, не согласовываем проект, мы можем только рекомендовать. Но на каждом проекте мы пишем: предусматривайте парковку", – поделился он.

Как вы считаете, ГИБДД должно получить полномочия по согласованию планов застройки города?