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Ростовская застройка не позволяет проехать пожарным и скорым - ГАИ

27 апреля 2017, 12:00
Строители ростовских многоэтажек не прислушиваются к рекомендациям ГИБДД и проектируют здания без специально отведенных парковочных мест, сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Алексей Токин.

"Дома застройщики проектируют без парковок, делают совсем маленький детский уголок для отвода глаз, а площадку перед домом потом заставляют машинами, и в экстренном случае туда не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные", – рассказал он.

Токин выразил сожаления по поводу того, что сейчас ГИБДД не имеет полномочий согласовывать проекты застройки, будучи вправе только давать рекомендации по проектам.

"Мы, к сожалению, не согласовываем проект, мы можем только рекомендовать. Но на каждом проекте мы пишем: предусматривайте парковку", – поделился он.

Как вы считаете, ГИБДД должно получить полномочия по согласованию планов застройки города?
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