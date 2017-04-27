В комбинатах Ростова простаивает масса коммунальной техники - власти

Posted 27 апреля 2017, 13:52
Published 27 апреля 2017, 13:52
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Необходимо провести ее инвентаризацию. Эту технику нужно реанимировать и выпустить на дороги Ростова", - сказано в сообщении.
Уточняется, что состоится инвентаризация техники, которая была задействована зимой для борьбы с гололедом. Мероприятие завершится в конце следующей недели. Далее специалисты проанализируют полученные данные.
Кроме того, для города закупят шесть машин-пылесосов. Они могут вычищать труднодоступные места.
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