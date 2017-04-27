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Posted 27 апреля 2017, 13:50

Published 27 апреля 2017, 13:50

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В Ростове ищут инвестора для расселения жителей исторической части города

27 апреля 2017, 13:50
Жители нескольких центральных ростовских улиц будут расселены из многоквартирных домов в рамках областной адресной программы переселения граждан, сообщила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Ростова-на-Дону Мария Давыдова.

"Издано постановление о развитии застроенной территории в границах: переулок Газетный, улица Серафимовича, улица Социалистическая, проспект Ворошиловский (часть квартала)", – рассказала она.

По словам Давыдовой, сейчас ведется поиск инвесторов для получения средств на расселение граждан из многоквартирных домов, расположенных в указанном квартале.

В какие сроки будет произведено расселение – не уточняется.

#Общество#Новости
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