В Ростове ищут инвестора для расселения жителей исторической части города

Posted 27 апреля 2017, 13:50
Published 27 апреля 2017, 13:50
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Издано постановление о развитии застроенной территории в границах: переулок Газетный, улица Серафимовича, улица Социалистическая, проспект Ворошиловский (часть квартала)", – рассказала она.
По словам Давыдовой, сейчас ведется поиск инвесторов для получения средств на расселение граждан из многоквартирных домов, расположенных в указанном квартале.
В какие сроки будет произведено расселение – не уточняется.