В Татарстане налоговая ждет от жителей 900 млн рублей до мая

По данным на 1 апреля, в налоговую службу поступило более 152 тысяч деклараций 3-НДФЛ, более 19 тысяч из которых были направлены физическими лицами, пишет Inkazan. По завершении кампании служба рассчитывает получить от них еще около 80 тысяч деклараций. Глава ФНС Татарстана Марат Сафиуллин заявил, что ведомство планирует принять около 900 миллионов рублей налоговых сборов.
Он также напомнил, что непредоставление декларации карается законом – за каждый полный или неполный месяц просрочки нарушителю начисляется 5% от суммы налогов, которые он должен заплатить. Эта сумма не может быть меньше 1000 рублей, но может достигнуть значительных размеров.
Оплатить долг перед государством можно на официальном сайте ФНС и посредством online-банка. Последний востребован в России – в прошлом году мобильный банк использовали более 18 миллионов россиян, а основная аудитория, осуществляющая online-платежи, выросла на 1 миллион человек. При этом большинству их них важно иметь доступ к максимально современным технологиям, таким как Touch UD.
Тем не менее, банковские приложения значительно облегчают взаимодействие с налоговой службой – так, «АК БАРС Online» позволяет платить налоги без комиссии и следить за остатком долга перед государством. Конкретную сумму можно узнать, введя свои паспортные данные или ИНН.
Помимо упрощенного взаимодействия с налоговой службой, посредством мобильного приложения банка можно оплатить кредит, ЖКХ и мобильный телефон, а с недавнего времени – заплатить за потребленное электричество напрямую в «Татэнергосбыт», найдя свой дом по коду домохозяйства. Кроме того, сервис обновляется и дополняется новыми функциями.