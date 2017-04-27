В Татарстане налоговая ждет от жителей 900 млн рублей до мая

По данным на 1 апреля, в налоговую службу поступило более 152 тысяч деклараций 3-НДФЛ, более 19 тысяч из которых были направлены физическими лицами, пишет Inkazan. По завершении кампании служба рассчитывает получить от них еще около 80 тысяч деклараций. Глава ФНС Татарстана Марат Сафиуллин заявил, что ведомство планирует принять около 900 миллионов рублей налоговых сборов.