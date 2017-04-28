Понятие онлайн-трансляции выборов не прописано в законе - эксперт

Орлов сообщил, что минимум 30 камер будет вещать в эфир. "Есть понимание видеосъемки, но видеотрансляции нет. Видеосъемка снимается на носитель, а потоковое видео в сеть до этого бывало, но очень недолго. И в законе это понятие пока не прописано", - сказал эксперт.