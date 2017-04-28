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Понятие онлайн-трансляции выборов не прописано в законе - эксперт

28 апреля 2017, 12:31
Понятие трансляции выборов не прописано в законе, есть только понятие видеосъемки, сообщил региональный координатор движения "Голос" Иван Орлов.

На дискуссии "Выборы и гражданское общество: диалог, контроль, открытость" обсудили выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области, которые должны пройти 21 мая.

Орлов сообщил, что минимум 30 камер будет вещать в эфир. "Есть понимание видеосъемки, но видеотрансляции нет. Видеосъемка снимается на носитель, а потоковое видео в сеть до этого бывало, но очень недолго. И в законе это понятие пока не прописано", - сказал эксперт.

"Проследить все процедуры голосования нельзя, это скорее способ привлечения общественного внимания", - добавил координатор инициативной группы "Объединение избирателей Дона" Александр Джадов. Он сообщил, что сейчас есть проблемы с вербовкой и привлечением наблюдателей.

Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области по Новошахтинскому и Семикаракорскому избирательным округам пройдут 21 мая, на них будут выбраны два депутата.

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#Новости#Диана Юндина#Политика
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