В Ростовской области оппозиционеры призывают к "неголосованию"

"Большая часть тех, кто ходит на оппозиционные митинги, тех, кто вроде бы должен составлять костяк независимого наблюдения, призывает к абсентеизму. Это совершенно разные вещи: выйти на митинг и хотя бы прочесть закон об основных гарантиях избирательных прав", - сказал Джадов.