В Ростовской области оппозиционеры призывают к "неголосованию"

На дискуссии "Выборы и гражданское общество: диалог, контроль, открытость" обсудили выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области, которые должны пройти 21 мая.
"Большая часть тех, кто ходит на оппозиционные митинги, тех, кто вроде бы должен составлять костяк независимого наблюдения, призывает к абсентеизму. Это совершенно разные вещи: выйти на митинг и хотя бы прочесть закон об основных гарантиях избирательных прав", - сказал Джадов.
Он отметил, что выборы в региональном масштабе не привлекают внимание общественности, поэтому возникают проблемы с вербовкой и привлечением наблюдателей. "Мы ведем переговоры с коллегами из Ставропольского и Краснодарского краев, чтобы кто-то к нам прибыл на усиление", - сообщил Джадов.
Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области по Новошахтинскому и Семикаракорскому избирательным округам пройдут 21 мая, на них будут выбраны два депутата.