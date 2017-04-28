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В Ростовской области оппозиционеры призывают к "неголосованию"

28 апреля 2017, 12:18
В Ростовской области большая часть тех, кто ходит на оппозиционный митинги, призывает к принципиальному "неголосованию", заявил координатор инициативной группы "Объединение избирателей Дона" Александр Джадов.

На дискуссии "Выборы и гражданское общество: диалог, контроль, открытость" обсудили выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области, которые должны пройти 21 мая.

"Большая часть тех, кто ходит на оппозиционные митинги, тех, кто вроде бы должен составлять костяк независимого наблюдения, призывает к абсентеизму. Это совершенно разные вещи: выйти на митинг и хотя бы прочесть закон об основных гарантиях избирательных прав", - сказал Джадов.

Он отметил, что выборы в региональном масштабе не привлекают внимание общественности, поэтому возникают проблемы с вербовкой и привлечением наблюдателей. "Мы ведем переговоры с коллегами из Ставропольского и Краснодарского краев, чтобы кто-то к нам прибыл на усиление", - сообщил Джадов.

Дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области по Новошахтинскому и Семикаракорскому избирательным округам пройдут 21 мая, на них будут выбраны два депутата.

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