Стали известны лучшие авто 2017 г в РФ

"Победителей выбирали в течение трех месяцев. В голосовании поучаствовали более 970 тысяч человек", - сказано в сообщении.
В категории "малый класс" лучшей признали "Ладу Веста". Lada Largus Furgon победила среди мини-фургонов. При этом сразу две награды получил Hyundai Creta. Пользователи посчитали, что он является главной новинкой года и лучшим компактным внедорожником.
Любимой маркой жителей РФ в массовом сегменте стал Бренд Volkswagen. Chery стала "самой узнаваемой" среди китайских предприятий.
Уточняется, что никаких наград не получили Toyota и Renault.
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