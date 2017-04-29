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Стали известны лучшие авто 2017 г в РФ

29 апреля 2017, 11:08
В рамках национальной премии "Автомобиль года в России" назвали лучшие машины этого года, информирует "Российская газета".

"Победителей выбирали в течение трех месяцев. В голосовании поучаствовали более 970 тысяч человек", - сказано в сообщении.

В категории "малый класс" лучшей признали "Ладу Веста". Lada Largus Furgon победила среди мини-фургонов. При этом сразу две награды получил Hyundai Creta. Пользователи посчитали, что он является главной новинкой года и лучшим компактным внедорожником.

Любимой маркой жителей РФ в массовом сегменте стал Бренд Volkswagen. Chery стала "самой узнаваемой" среди китайских предприятий.

Уточняется, что никаких наград не получили Toyota и Renault.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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