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Толпу людей на остановке в Ростове маршрутка не сбивала – ГИБДД

1 мая 2017, 10:01
В полицию не поступало сообщения о том, что водитель маршрутки вечером в воскресенье наехал на людей на остановке общественного транспорта, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что около 21.30 водитель маршрутного такси совершил наезд на людей на остановке "Горизонт". Как пишут очевидцы, авария произошла после ссоры водителя с пьяным пешеходом, который стоял в это время на улице и мешал проезду. Маршрутчик решил проучить пешехода и сбил стоявших на остановке бабушку, молодую пару и еще несколько человек. По всей видимости, травмы оказались несерьезными, так как к медикам и в полицию никто не обращался.

"В ГИБДД не поступало сообщения об этом дорожно-транспортном происшествии", - отметил сотрудник ведомства.

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