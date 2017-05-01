Толпу людей на остановке в Ростове маршрутка не сбивала – ГИБДД

В социальных сетях появилось сообщение о том, что около 21.30 водитель маршрутного такси совершил наезд на людей на остановке "Горизонт". Как пишут очевидцы, авария произошла после ссоры водителя с пьяным пешеходом, который стоял в это время на улице и мешал проезду. Маршрутчик решил проучить пешехода и сбил стоявших на остановке бабушку, молодую пару и еще несколько человек. По всей видимости, травмы оказались несерьезными, так как к медикам и в полицию никто не обращался.