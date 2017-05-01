В Ростове студент получил тяжелые травмы, выпав из окна общежития

Posted 1 мая 2017, 12:05
Published 1 мая 2017, 12:05
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Около четырех часов утра из окна общежития, что находится в переулке Днепропетровском выпал 21-летний студент ЮФУ. По словам очевидцев, молодой человек находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Студент получил черепно-мозговую травму, переломы и ссадины.
На место прибыли медики и сотрудники полиции.
"По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавший доставлен в больницу с травмами", - рассказал сотрудник ведомства.