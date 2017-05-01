В Ростове студент получил тяжелые травмы, выпав из окна общежития

Около четырех часов утра из окна общежития, что находится в переулке Днепропетровском выпал 21-летний студент ЮФУ. По словам очевидцев, молодой человек находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Студент получил черепно-мозговую травму, переломы и ссадины.