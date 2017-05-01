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Posted 1 мая 2017, 12:05

Published 1 мая 2017, 12:05

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В Ростове студент получил тяжелые травмы, выпав из окна общежития

1 мая 2017, 12:05
В Ростове-на-Дону рано утром в понедельник из окна общежития выпал молодой человек, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Около четырех часов утра из окна общежития, что находится в переулке Днепропетровском выпал 21-летний студент ЮФУ. По словам очевидцев, молодой человек находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Студент получил черепно-мозговую травму, переломы и ссадины.

На место прибыли медики и сотрудники полиции.

"По факту произошедшего проводится проверка. Пострадавший доставлен в больницу с травмами", - рассказал сотрудник ведомства.

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