Краснодарскую компанию оштрафовали за сброс стоков в реку в Ростове

В районе ЖК "Суворовский", где идет возведение многоквартирных домов, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки". Генеральный директор ООО "КЭСК" (входит в "ВКБ-Новостройки") Олег Алимов заявил ранее о том, что "ВКБ-Новостройки" не имеет отношения к сливам отходов на Северном кладбище.