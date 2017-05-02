rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Краснодарскую компанию оштрафовали за сброс стоков в реку в Ростове

2 мая 2017, 15:11
Минприроды и экологии Ростовской области применило к ООО "КЭСК" меры административного воздействия из-за слива отходов в реку Темерник в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель администрации города.

В сеть попала видеозапись, сделанная возле Северного кладбища, где запечатлен слив отходов жизнедеятельности.

"Минприроды и экологии Ростовской области, в соответствии с наделенными полномочиями, к ООО "КЭСК" применены меры административного воздействия, в том числе организовано административное расследование по факту загрязнения реки Темерник неочищенными сточными водами", - рассказал сотрудник мэрии.

Кроме того, в городской администрации добавили, что специалисты краснодарской фирмы ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания" и ДГТУ ежедневно производят почасовой контроль качества стоков на выпуске в реку. После проверки отмечается положительная динамика.

Сотрудники компании заменили фильтры в очистных сооружениях, а также установили новое кислородподающее оборудование для улучшения процесса очистки отходов.

В районе ЖК "Суворовский", где идет возведение многоквартирных домов, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки". Генеральный директор ООО "КЭСК" (входит в "ВКБ-Новостройки") Олег Алимов заявил ранее о том, что "ВКБ-Новостройки" не имеет отношения к сливам отходов на Северном кладбище.

"ВКБ-Новостройки" - объединение застройщиков Юга, в которое входят: ООО "БАУИНВЕСТ", ООО "Бизнес-Инвест", ООО "Деловой Мир", ООО "КраснодарСтройГрупп", ЗАО "Кубанская марка", ООО "Мастерстрой", ООО ИСК "Наш Город", ООО "ОБД-Риэлт", ОАО "Ростовское". Эти компании строят микрорайоны "Почтовый" (ул. Гидростроителей), "Московский", "Восточно-Кругликовская", "Молодежный", "Горгиппия", "Маршала Жукова", коттеджный поселок "Вишневый сад", ЖК "Суворовский", ЖК "Платовский", ЖК "Малая Земля", ЖК "Лазаревский" в южных городах России: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, пос. Афипском, Новороссийске, Геленджике, Анапе и Сочи.

Материалы по теме
Ростовчане пожаловались на слив нечистот рядом с могилами в СуворовскомСтройкомпания заявила о непричастности к сливу отходов в РостовеЭксперты подтвердили слив канализации "Суворовским" в Темерник в Ростове
#Новости#Тат Гаспарян#Общество
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00