Краснодарскую компанию оштрафовали за сброс стоков в реку в Ростове

В сеть попала видеозапись, сделанная возле Северного кладбища, где запечатлен слив отходов жизнедеятельности.
"Минприроды и экологии Ростовской области, в соответствии с наделенными полномочиями, к ООО "КЭСК" применены меры административного воздействия, в том числе организовано административное расследование по факту загрязнения реки Темерник неочищенными сточными водами", - рассказал сотрудник мэрии.
Кроме того, в городской администрации добавили, что специалисты краснодарской фирмы ООО "Коммунальная энерго-сервисная компания" и ДГТУ ежедневно производят почасовой контроль качества стоков на выпуске в реку. После проверки отмечается положительная динамика.
Сотрудники компании заменили фильтры в очистных сооружениях, а также установили новое кислородподающее оборудование для улучшения процесса очистки отходов.
В районе ЖК "Суворовский", где идет возведение многоквартирных домов, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки". Генеральный директор ООО "КЭСК" (входит в "ВКБ-Новостройки") Олег Алимов заявил ранее о том, что "ВКБ-Новостройки" не имеет отношения к сливам отходов на Северном кладбище.
"ВКБ-Новостройки" - объединение застройщиков Юга, в которое входят: ООО "БАУИНВЕСТ", ООО "Бизнес-Инвест", ООО "Деловой Мир", ООО "КраснодарСтройГрупп", ЗАО "Кубанская марка", ООО "Мастерстрой", ООО ИСК "Наш Город", ООО "ОБД-Риэлт", ОАО "Ростовское". Эти компании строят микрорайоны "Почтовый" (ул. Гидростроителей), "Московский", "Восточно-Кругликовская", "Молодежный", "Горгиппия", "Маршала Жукова", коттеджный поселок "Вишневый сад", ЖК "Суворовский", ЖК "Платовский", ЖК "Малая Земля", ЖК "Лазаревский" в южных городах России: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, пос. Афипском, Новороссийске, Геленджике, Анапе и Сочи.