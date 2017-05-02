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Posted 2 мая 2017, 14:25

Published 2 мая 2017, 14:25

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчане получили 9 медалей на международном турнире по тхэквондо

2 мая 2017, 14:25
Спортсмены из Ростова-на-Дону стали обладателями девяти медалей в Кубке президента всемирной федерации тхэквондо, сообщает во вторник правительство региона.

"Серебро досталось Екатерине Ким. В финале она проиграла спортсменке из Великобритании", - сказано в сообщении.

Теперь Ким поучаствует в чемпионатах Европы и мира.

Кроме того, серебро получили Ядвига Дмитриева-Баханская, Дмитрий Евтухов, Всеволод Цомин.

Также бронзу получили Абибилла уулу Азамата, Тимур Московченко, Александр Скрипников.

Золотые медали достались Георгию Попову, Матвею Шеховцову. Соревнования прошли в Греции, в них поучаствовали свыше 2 тысяч спортсменов.

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