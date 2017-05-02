Ростовчане получили 9 медалей на международном турнире по тхэквондо

Posted 2 мая 2017, 14:25
Published 2 мая 2017, 14:25
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Серебро досталось Екатерине Ким. В финале она проиграла спортсменке из Великобритании", - сказано в сообщении.
Теперь Ким поучаствует в чемпионатах Европы и мира.
Кроме того, серебро получили Ядвига Дмитриева-Баханская, Дмитрий Евтухов, Всеволод Цомин.
Также бронзу получили Абибилла уулу Азамата, Тимур Московченко, Александр Скрипников.
Золотые медали достались Георгию Попову, Матвею Шеховцову. Соревнования прошли в Греции, в них поучаствовали свыше 2 тысяч спортсменов.
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