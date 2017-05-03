Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о точках роста экономики региона

По информации «Новых Известий», прежде всего Парфенчиков планирует навести порядок в уже существующих сферах жизни региона - от бытовой до управленческой. Это коснется и работы республиканских предприятий.
Одной из главных проблем Карелии Артур Парфенчиков считает медленный экономический рост, дефицит молодых квалифицированных кадров, а также нерешенные вопросы в дорожном хозяйстве и ЖКХ. Для решения накопившихся проблем кандидат в губернаторы примет жесткие меры, и сначала наладит обратную связь с жителями Карелии, чтобы контролировать работу чиновников.
Поднимать экономику Парфенчиков будет с помощью высокотехнологичных производственных методов в судостроении, тяжелом машиностроении и энергомашиностроении, а также лесопереработке и рыболовстве.
Врио главы региона напоминает о том, что в Карелии запатентовано много инновационных технологий в лесной отрасли, которые нужно задействовать. Например, методика клонального микроразмножения хозяйственно ценных растений дает хорошие результаты, особенно в сочетании с технологиями их ускоренного роста. Парфенчиков уверен, что с помощью этой технологии лесная промышленность Карелии может стать ведущей в России.
Для решения проблемы кадрового голода, также остро стоящей в регионе, у врио губернатора есть целый комплекс мер. Парфенчиков уверен, что экономике Карелии нужна системная целевая подготовка кадров, которые смогут выполнять стратегические задачи ее развития. Врио главы региона собирается открывать учебные центры и центры компетенций для выполнения новых целей. Также для нужд региона могут быть скорректированы планы и программы по подготовке специалистов в ПетрГУ и учреждений профессионального образования.
Для привлечения грамотной молодежи Парфенчиков запланировал и меры по улучшению инфраструктуры республики и жилья в ней. Среди этих мер: обеспечение грамотной системы дошкольного и школьного образования, благоустройство территорий и качественная медицина.
Ведущую роль для создания комфортной среды врио губернатора видит за представителями малого бизнеса. По словам Парфенчикова, в регионе должно присутствовать все: фестивали, выставки, концерты, кинотеатры, рестораны и кафе с демократичными ценами. Любые интересные проекты в этом направлении региональная администрация готова поддержать.
Всестороннюю поддержку власти окажут и медицине региона, в особенности молодым врачам.
С учетом того, что Артур Парфенчиков родился в Карелии и имеет опыт работы в федеральной структуре (ФССП), есть вера в то, что быстрый старт, благодаря которому Парфенчиков улучшил свои позиции в различных рейтингах, даст со временем еще более яркие результаты.