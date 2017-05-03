Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о точках роста экономики региона

Для решения проблемы кадрового голода, также остро стоящей в регионе, у врио губернатора есть целый комплекс мер. Парфенчиков уверен, что экономике Карелии нужна системная целевая подготовка кадров, которые смогут выполнять стратегические задачи ее развития. Врио главы региона собирается открывать учебные центры и центры компетенций для выполнения новых целей. Также для нужд региона могут быть скорректированы планы и программы по подготовке специалистов в ПетрГУ и учреждений профессионального образования.