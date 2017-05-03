Louis Dreyfus увеличит экспорт зерна из Ростовской области вдвое

Posted 3 мая 2017, 10:58
Published 3 мая 2017, 10:58
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Во вторник прошло открытие нового зернового терминала компании "Луис Дрейфус Восток" в Азове. В строительство терминала инвестировали два миллиарда рублей, проект реализовали за два года. Для того, чтобы зерновой терминал действовал, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 15 марта 2017 года распоряжение о расширении границ морского порта Азов.
Объем экспорта зерна на начальном этапе работы нового зернового терминала составит 800 тысяч. В перспективе - 1 миллион тонн."Раньше мы экспортировали 300-400 тонн из этого региона", - сообщил генеральный директор "Компании Луис Дрейфус Восток" Николя Маган.
"Мы хотим экспортировать из России больше четырех миллионов тонн зерна", - сообщил управляющий директор компании "Луис Дрейфус Компани" Рамирез Гонзало. Сейчас экспорт компании из России достигает трех миллионов тонн. Он отметил, что это реалистичные планы, у "Луис Дрейфус Компани" четырехмиллионный объем экспорта зерна из Украины.