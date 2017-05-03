Louis Dreyfus увеличит экспорт зерна из Ростовской области вдвое

Во вторник прошло открытие нового зернового терминала компании "Луис Дрейфус Восток" в Азове. В строительство терминала инвестировали два миллиарда рублей, проект реализовали за два года. Для того, чтобы зерновой терминал действовал, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 15 марта 2017 года распоряжение о расширении границ морского порта Азов.