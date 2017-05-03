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Жители ЖК "Платовский" в Ростове собрали дружину для охраны автопарковок

3 мая 2017, 15:07
Жители ЖК "Платовский" в Ростове-на-Дону собственными силами организовали круглосуточное дежурство на стоянках автомобилей, сообщается в одной из ростовских групп "ВКонтакте".

"Платовский" построили не так давно, находится он на окраине Ростова и, по сути, защитить собственность жильцов некому", - сказано в сообщении.

В районе создали несколько групп, которые в дневное и ночное время обходят стоянки, записывают номера всех машин, выезжающих с парковки, и в случае подозрения на угон или кражу запчастей объявляют тревогу.

По комментариям пользователей, идея жильцов "Платовского" пришлась им по душе, "в каждом районе бы такие группы создать", заметил один из комментаторов.

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