Жители ЖК "Платовский" в Ростове собрали дружину для охраны автопарковок

"Платовский" построили не так давно, находится он на окраине Ростова и, по сути, защитить собственность жильцов некому", - сказано в сообщении.
В районе создали несколько групп, которые в дневное и ночное время обходят стоянки, записывают номера всех машин, выезжающих с парковки, и в случае подозрения на угон или кражу запчастей объявляют тревогу.
По комментариям пользователей, идея жильцов "Платовского" пришлась им по душе, "в каждом районе бы такие группы создать", заметил один из комментаторов.
р3