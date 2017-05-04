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Афиша с порноактрисой ко Дню Победы в баре Ростова - двухлетний фейк

4 мая 2017, 17:23
Афиша одного из баров Ростова с полуголой девушкой ко Дню Победы, размещенная в СМИ, является фейком двухлетней давности, рассказал RostovGazeta сотрудник увеселительного заведения.

Региональные СМИ опубликовали новость о том, что в одном из баров города появилась реклама праздничной программы ко Дню Победы. При этом на афише размещен снимок оголенной девушки на фоне орденов и георгиевской ленты.

"Эту афишу прежнее руководство заведения заказывало молодому дизайнеру еще два года назад. Парень, не посоветовавшись ни с кем, выложил свое "творение" в нашей группе "ВКонтакте". Через час позорная реклама была удалена, но многие успели сохранить эту картинку в целях антирекламы. Уже два года украинские СМИ пишут об этом, теперь еще и местные журналисты подключились к ним", - говорит представитель бара.

В заведении добавили, что впредь будут внимательнее относиться к своей рекламе и подобные инциденты не повторятся.

#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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