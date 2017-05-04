Афиша с порноактрисой ко Дню Победы в баре Ростова - двухлетний фейк

"Эту афишу прежнее руководство заведения заказывало молодому дизайнеру еще два года назад. Парень, не посоветовавшись ни с кем, выложил свое "творение" в нашей группе "ВКонтакте". Через час позорная реклама была удалена, но многие успели сохранить эту картинку в целях антирекламы. Уже два года украинские СМИ пишут об этом, теперь еще и местные журналисты подключились к ним", - говорит представитель бара.