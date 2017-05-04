Арбитраж отказал ФК "Ростов" в апелляции о взыскании $123,7 тыс

Posted 4 мая 2017, 08:42
Published 4 мая 2017, 08:42
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Причиной отказа в принятии апелляции стало истечение сроков подачи заявления. Так, срок на подачу апелляции истек еще 27 января, однако футбольный клуб обратился с жалобой лишь в апреле. И, по мнению суда, никаких объективных причин на то, чтобы подать апелляционную жалобу в течение месяца с момента постановления суда у футбольного клуба не было.
Напомним, что в конце 2016 года Арбитражный суд Ростовской области принял решение об удовлетворкении исковых требований футбольного агента Сергея Базанова к ФК "Ростов" на сумму $123,7 тысячи. Речь идет о выплате агентского вознаграждения и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за трансфер полузащитника ФК "Торпедо" Сергея Белоусова в 2012 году.
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