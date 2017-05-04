Арбитраж отказал ФК "Ростов" в апелляции о взыскании $123,7 тыс

Причиной отказа в принятии апелляции стало истечение сроков подачи заявления. Так, срок на подачу апелляции истек еще 27 января, однако футбольный клуб обратился с жалобой лишь в апреле. И, по мнению суда, никаких объективных причин на то, чтобы подать апелляционную жалобу в течение месяца с момента постановления суда у футбольного клуба не было.