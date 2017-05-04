Четыре дня в части Ростова будут проходить отключения света

В четверг без света остались жители улиц Дранко, Мечникова, Вятская, Абоканская, Медногорская, Лесозащитная, Щербакова, Печерская, Двинская, Максима Горького, переулков Халтуринский, Орехово-Зуевский, проспекта Сколова.
Также электричества нет в больницена улице Первой Баррикадной.
В пятницу свет выключат по улицам Максима Горького, Киргизская, Щербакова, Арефьева, 20 лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Книжная.
Также без света остались переулки Норильский, Ягодный, Рационализаторский.
Помимо этого, 10 мая электричества не будет по улицам Курчатова, Милитопольская, 12 Декабря, в переулке Самоходном.
Кроме того, 11 мая свет выключат по улицам Российская, Монгольская.
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