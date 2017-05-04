Игорный бизнес пополнил казну Ростовской области на 3,5 млн в 1 квартале

При этом сумма налоговых поступлений за март по игорному бизнесу в областной бюджет превысила 1,1 миллиона рублей.
Напомним, что в 2016 году игорный бизнес пополнил региональную казну на сумму более 17 миллионов рублей. Ранее Минфин РФ предложил вдвое повысить налоговую ставку на игорный бизнес.
Из сообщений в СМИ известно, что сумма налоговых сборов от игорного бизнеса в первом квартале текущего года в Приморском крае составила 28 миллионов рублей, в Краснодарском крае — 94 миллиона рублей, Самарской области — 1,5 миллиона рублей.
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