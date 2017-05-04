Игорный бизнес пополнил казну Ростовской области на 3,5 млн в 1 квартале

Из сообщений в СМИ известно, что сумма налоговых сборов от игорного бизнеса в первом квартале текущего года в Приморском крае составила 28 миллионов рублей, в Краснодарском крае — 94 миллиона рублей, Самарской области — 1,5 миллиона рублей.