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Игорный бизнес пополнил казну Ростовской области на 3,5 млн в 1 квартале

4 мая 2017, 10:28
Сумма исполненных бюджетных назначений по налогу на игорный бизнес составила за первый квартал 2017 года 3,5 миллиона рублей, следует из отчета, опубликованного региональным Минфином.

При этом сумма налоговых поступлений за март по игорному бизнесу в областной бюджет превысила 1,1 миллиона рублей.

Напомним, что в 2016 году игорный бизнес пополнил региональную казну на сумму более 17 миллионов рублей. Ранее Минфин РФ предложил вдвое повысить налоговую ставку на игорный бизнес.

Из сообщений в СМИ известно, что сумма налоговых сборов от игорного бизнеса в первом квартале текущего года в Приморском крае составила 28 миллионов рублей, в Краснодарском крае — 94 миллиона рублей, Самарской области — 1,5 миллиона рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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